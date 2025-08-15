Ağrı\'nın Tutak İlçesinde Portatif Yüzme Havuzu Hizmete Girdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde hizmete giren portatif yüzme havuzu, düzenlenen programla ziyaret edildi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Arslan ile birlikte havuzda incelemelerde bulundu. Ziyarette, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yüzme sporunun yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olan tesisin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Coşkun, program kapsamında ilçe esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi, talep ve önerileri dinledi.

Öte yandan, gençlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla kaymakamlık, İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir tekstil firması arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında öğrenciler, usta öğreticilerden tekstil alanında mesleki eğitim alarak sertifika sahibi olacak. - AĞRI