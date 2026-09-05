Ağrı Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Ağrı Patnos\'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir tenekeden dökülen ziftin içine girerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye personelinin dikkatli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Üzerindeki zift temizlenen kedi, yeniden hareket etmeye başlayarak kurtarma çalışmasına tanık olanları sevindirdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziftin içine girerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye personelinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ahmedi Mahallesi'nde bir tenekeden dökülen ziftin içine giren yavru kedi, yapışkan madde nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Ziftin içinde bir saatten fazla mahsur kaldığı belirtilen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Patnos Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Timi personeli Çavuş Mehmet Kaya, ziftin içinde bitkin halde bulunan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun süre ziftin içerisinde kalan kediyi dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkaran Kaya, hayvanın üzerindeki ziftin temizlenmesi ve yeniden kendine gelmesi için müdahalede bulundu. Çalışmanın ardından üzerindeki zift temizlenen yavru kedinin bir süre sonra yeniden hareket etmeye başlaması, kurtarma çalışmasına tanık olanları sevindirdi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle kurtarılan yavru kedi, bir canlının yaşamını sürdürmesi için gösterilen duyarlılığın örneği oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta zifte saplanan yavru kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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