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Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştü - Son Dakika
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Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştü

Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret ederek taşımalı eğitim konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, servis şoförlerinin sorunları ve talepleri ele alındı.

Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştü
25.12.2023 - 18:33,
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Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret ederek taşımalı eğitim konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ağrı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan, beraberinde genel sekreter Aytekin Aslan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis şoförlerinin sorunları ve talepleri ele alındı.

Kökrek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taşımalı eğitimde öğrencilerin güvenli ve rahat bir şekilde okullarına ulaşmalarının önemine vurgu yaptı. Alpaslan ise Kökrek'e konukseverliği ve ilgisi için teşekkür ederek, taşımalı eğitimde işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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