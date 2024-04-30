Ağrı Umut Kervanı Derneği Ramazan Ayı Yardım Raporunu Açıkladı - Son Dakika
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Ağrı Umut Kervanı Derneği Ramazan Ayı Yardım Raporunu Açıkladı

Ağrı Umut Kervanı Derneği Ramazan Ayı Yardım Raporunu Açıkladı

Ağrı Umut Kervanı Derneği, Ramazan ayında yaptığı çalışmaları ve yardımlarını açıkladı. Dernek, binlerce ihtiyaç sahibine toplamda 1 milyon 890 bin TL değerinde yardım yaparak, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yardımlar arasında gıda kolisi, nakdi, kırmızı ve beyaz et yardımı da bulunuyor. Dernek, şimdiden Kurban Bayramı kapsamında çalışmalara başlamış durumda.

30.04.2024 15:58
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Ramazan ayında yürütülen çalışmalar ile raporunu açıklayan Ağrı Umut Kervanı Derneği yaklaşık 2 milyon TL değerinde yardım yaptı.

Yılın her döneminde yardım çalışmasını sürdüren Ağrı Umut Kervanı Derneği ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek Ramazan ayı raporunu açıkladı.

Ramazan ayı boyunca binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan dernek, toplamda 1 milyon 890 bin TL değerinde yardım yaptı.

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Ağrı Umut Kervanı Derneği üyesi Deniz Koçuk, çalışmaları kapsamında gıda kolisi, nakdi, kırmızı ve beyaz et yardımında bulunduklarını söyledi.

Koçuk, "Ağrı Umut Kervanı Derneği olarak yardım çalışmalarımız devam ediyor. Yılın her dönemi ve ayında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu bağışın adı bazen nakdi bazen gıda bazen giyim, et ya da ev eşyası olabiliyor. Bu anlamda ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadarıyla karşılamaya çaba gösteriyoruz. Her ay sürdürdüğümüz çalışmalar Elhamdulillah Ramazan ayında zirveye ulaşmaktadır. Ramazan ayında yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Bunları kategori halinde sunacak olursak 1000 aileye 1000 TL vermek üzere 1 000 000 TL nakit yardımını ulaştırdık. 1000 aileye 800 bin TL değerinde gıda kolisi ulaştırdık. 100 ihtiyaç sahibi yetim çocuğa 1000 TL'den 100 bin TL değerinde giyim yardımında bulunduk. 100 aileye 2'şer kilodan 80 bin TL değerinde et dağıtımı yapıldı. Toplamda 1 milyon 980 bin TL değerinde yardımda bulunduk" dedi.

Şimdiden Kurban Bayramı kapsamında çalışmalarına başladıklarını belirten Koçuk, "Yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ihtiyaç sahibi ailelere ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bu konuda hayırseverlerin duyarlılığını bekliyoruz. Hedefimiz Kurban Bayramında bütün ihtiyaç sahiplerine et dağıtımını gerçekleştirmek olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı çalışmalarını başlatmış olduk." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Umut Kervanı Derneği Ramazan Ayı Yardım Raporunu Açıkladı - Son Dakika

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