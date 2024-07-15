Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitleri Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Şehitleri Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlid-i şerif programına katılarak, şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret edip dualar etti. Vali Koç, şehitlerin vatanın ölümsüz kahramanları olduğunu ve daima anılarının yaşatılacağını söyledi. Ayrıca, Eleşkirt ilçesine de geçen Vali Koç ve heyeti, 15 Temmuz gazisi Yusuf Balıkçı'nın ailesini de ziyaret etti ve demokrasiye olan bağlılıklarını vurguladı.

15.07.2024 16:27
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlid-i şerif programına katılarak, şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret edip dualar etti.

Vali Mustafa Koç, il protokol üyeleri ile birlikte Merkez Camii'nde düzenlenen mevlid-i şerif programına katılarak Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi ve dua etti. Programda konuşan Vali Koç, şehitlerin vatanın ölümsüz kahramanları olduğunu ve daima anılarının yaşatılacağını söyledi.

Vali Koç ve beraberindekiler daha sonra Merkez Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlere dua etti. Ziyarette Vali Koç, şehit Piyade Er Metin Kaçar'ın ailesini de evlerinde ziyaret ederek şehidin aziz hatırasını yad etti. 15 Temmuz programı kapsamında Eleşkirt ilçesine de geçen Vali Koç ve heyeti, 15 Temmuz gazisi Yusuf Balıkçı'nın ailesini de ziyaret etti. Vali Koç, burada yaptığı konuşmada demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkan kahramanları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Vali Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemini vurgulayarak, "Bu anlamlı günde bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu millet, 15 Temmuz'da kahramanca direniş göstererek demokrasiye ve milli birliğe olan bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de bu mukaddes emaneti sonsuza kadar korumak için var gücümüzle çalışacağız." dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitleri Ziyaret Etti - Son Dakika


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