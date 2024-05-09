Ağrı Valisi Mustafa Koç, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcuları uğurladı - Son Dakika
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcuları uğurladı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası\'na katılacak sporcuları uğurladı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Spor Lisesi sporcularını Kenya'da düzenlenecek olan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere uğurladı. Vali Koç, öğrencilerle bir araya gelerek başarılar diledi ve sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

09.05.2024 21:05
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Kenya'da düzenlenecek olan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katılacak olan Ağrı Spor Lisesi sporcularını uğurladı.

Vali Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte Ağrı Spor Lisesini ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerin istek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Koç, öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti. Vali Koç, Kenya'da düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi ve Ağrı'yı temsil edecek sporcularla da bir araya gelerek onlara başarılar diledi. Vali Koç yaptığı açıklamada, "İlimizin başarılı eğitim yuvalarından biri olan Ağrı Spor Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerimiz ve 10-14 Mayıs tarihleri arasında Kenya'da düzenlenecek olan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek sporcularımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın heyecanları, hedefleri görülmeye ve dinlenmeye değerdi. Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ve bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılar diliyorum. Başarıları daim olsun" dedi.

Vali Koç'un konuşmasının ardından sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Mustafa Koç, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcuları uğurladı - Son Dakika

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