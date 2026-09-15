Ağrı Yazılı köyünde kadınlar imece usulüyle kış için erişte kurutuyor

Ağrı merkeze bağlı Yazılı köyünde kış hazırlıkları kapsamında erişte mesaisi başladı. Köy kadınları, imece usulüyle hazırladıkları erişteleri tel tel ipe dizerek kurutuyor.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, yoğurup açtıkları hamurları erişte kesme makinelerinden geçirerek ince şeritler haline getiriyor. Kesilen erişteler önce kalburlara alınırken, rüzgar çıkmadan kuruyabilmesi için kısa sürede açık havada gerilen iplere diziliyor. Güneş altında kurutulan erişteler, köyde renkli görüntüler oluştururken kadınlar da bir yandan işlerini sürdürüyor, bir yandan sohbet ediyor. Yıllardır sürdürülen geleneği imece usulüyle yaşatan köy sakinleri, hazırlanan eriştelerin kurutulduktan sonra odun ateşinde kavrulduğunu ve kış boyunca tüketilmek üzere bez torbalarda muhafaza edildiğini belirtti.