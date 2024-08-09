AHİD Geleneksel Yaşam Pikniği düzenlendi - Son Dakika
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AHİD Geleneksel Yaşam Pikniği düzenlendi

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) tarafından düzenlenen Geleneksel Yaşam Pikniği, Çamlıdere ilçesi Aluçdağı Tabiat Parkı'nda gerçekleşti. Etkinliğe engelli çocuklar ve aileleri de katıldı.

09.08.2024 17:11
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Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Geleneksel Yaşam Pikniği düzenledi.

Çamlıdere ilçesi Aluçdağı Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, Özel Rehabilistasyon Okulu yöneticileri, Yöresel Sanatçı Ömer Özdemir, görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli, otistizmli, down sendromlu ve özel gereksinimli çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinliği düzenleyen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Çamlıdere Aluçdağı'ndayız, özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleriyle beraberiz. Aslında biz dernek olarak insana dokunuyoruz. Özel bireylerin sosyalleşmesi için uygun ortamlar hazırlıyoruz. Biz bunu her yıl yapıyoruz. Güzel bir faaliyet, özel bireylerimiz çocuklarımız aileleri ile buraya gelip gün boyu eğleniyorlar."

"Çocuklarımızın eğlencesi ve yüzlerindeki mutluluk ile dünyalar bizim oldu"

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, "Çamlıderemizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. Ankara'mızın saklı cenneti Çamlıderemize hoş geldiniz, Çamlıdere Belediyemiz ve Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nin (AHİD) engelli çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlediği engelsiz yaşam pikniğinde engelli çocuklarımız ve aileleri ile bir araya geldik. Çocuklarımızın eğlencesi ve yüzlerindeki mutluluk ile dünyalar bizim oldu. Çamlıderemiz ve tüm engelli vatandaşlarımız için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AHİD Geleneksel Yaşam Pikniği düzenlendi - Son Dakika

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