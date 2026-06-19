AHİKA'nın Projesi Örnek Gösterildi - Son Dakika
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AHİKA'nın Projesi Örnek Gösterildi

AHİKA\'nın Projesi Örnek Gösterildi
19.06.2026 10:14
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AHİKA'nın 'Shape Your Future with AHİKA' projesi, sosyal etki konferansında başarıyla tanıtıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından yürütülen 'Shape Your Future with AHİKA' projesi; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen İESP SOP Sosyal Etki Analizi ve Kapanış Konferansı'nda başarılı proje örnekleri arasında gösterildi.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı'nın (İESP SOP) uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konferans, 18 Haziran 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı ve Vedat Işıkhan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, program kapsamında hayata geçirilen projelerin sosyal etkileri değerlendirildi. Konferans kapsamında kurulan Proje Fuarı'nda stant açan Ahiler Kalkınma Ajansı, 'Shape Your Future with AHİKA' projesinin faaliyetleri, çıktıları ve bölgeye sağladığı katkılar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve iş gücü piyasasına daha etkin katılımlarının sağlanmasını hedefleyen proje, konferansta gösterilen 'Dokunduğumuz Hayatlar - Hibe Projelerinden İnsan Hikayeleri' bölümünde tanıtım filmiyle yer aldı. Proje, program kapsamında elde edilen somut sonuçlar ve bireylerin yaşamlarında oluşturduğu olumlu etkilerle örnek uygulamalar arasında gösterildi. Etkinlik sırasında AHİKA standını ziyaret eden Bakan Vedat Işıkhan'a proje hakkında bilgi verildi. Görüşmede, projenin gençlerin mesleki gelişimine ve istihdamına sunduğu katkılar değerlendirildi.

AHİKA yetkilileri; bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda gençlerin eğitim ve istihdam alanlarında daha güçlü fırsatlara erişimini sağlayacak projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceklerini belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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