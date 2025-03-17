Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Ahlat ilçesinde 'Ahıska Türkleri İskan Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Ahlat'ta iskan ettirilen Ahıska Türklerinin iskan süreçleri, yerleşim yerlerindeki mevcut durumları ve entegrasyon sürecine ilişkin konular ele alındı. Toplantıya Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Türk Akraba Toplulukları Daire Başkanı Anıl Gündüç, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS
Son Dakika › Yerel › Ahıska Türkleri İskan Komisyonu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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