Ahşap oymacılığı sayesinde sigara ve kahvehane alışkanlığından kurtuldu - Son Dakika
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Ahşap oymacılığı sayesinde sigara ve kahvehane alışkanlığından kurtuldu

Ahşap oymacılığı sayesinde sigara ve kahvehane alışkanlığından kurtuldu
18.06.2026 10:54  Güncelleme: 10:56
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Yozgat’ta Murat Özdemir, ahşap oymacılığı hobisi sayesinde 18 yıldır sigara içmiyor ve kahvehane alışkanlığından kurtuldu. Doğada bulduğu ağaçlardan kaşık, baston gibi ürünler yaparak sağlığına kavuştu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaşayan Murat Özdemir, ahşap oyma sanatı sayesinde yıllardır içtiği sigara ve kahvehane alışkanlığından kurtuldu.

53 yaşındaki Murat Özdemir, sigara ve kahvehane alışkanlığını bırakmak için internette gördüğü ahşap oymacılığına başladı. Doğada bulduğu ağaç parçalarından kaşık, masa, baston, asa, sandalye, mutfak gereçleri yapan Özdemir, bu hobisi sayesinde sigaradan kurtuldu. Kendi tabiriyle 'ahşabın içindeki sanatı gören' Özdemir, ağaç parçalarını dekoratif ürünlere dönüştürmenin yanı sıra hobisi sayesinde sağlığına da dikkat ediyor. Mesai bitiminde ve hafta sonları hayvan otlatırken oymak için ayırdığı kaşıkları alıp doğa ile iç içe yaşamını sürdüren Özdemir, çevresinden de takdir topluyor.

"Cebime iki kaşık alıyorum, oyuyorum, hoşuma gidiyor"

Özdemir, "Elime keser, törpü ve oyma aletleri aldım, sigarayı bıraktım. Kahve aklıma geldikçe çıkıyorum dışarıya bir kaşık tasarlıyorum. Ertesi gün içini oyuyorum. Malzemeleri internet üzerinden getirtiyorum veya arkadaşlara söylüyorum. Ağaçları da ormandan temin ediyoruz. Yaptıkça hoşuma gittiği için hevesliyim. Kaşık eğitimini babamdan aldım. Asıl işim inşaatçılık. 12 yıldır belediyedeyim. Akşam 17.00'den sonra bu işleri yapıyorum. Pazar günleri inek gütmeye giderken cebime iki kaşık alıyorum, arazide oyuyorum onların içini, hoşuma gidiyor" dedi.

"Köpeğimin peşinden yetişemiyordum, rampaları çıkamıyordum"

Erken yaşta sigaraya başladığını anlatan Özdemir, "14 yaşında sigaraya başladım. İlkokul bitti Ankara'ya gittim. Orada sigaraya başladım. Babam sordu, 'Oğlum sigara içiyor musun? Ağzın kokuyor' dedi. 'Baba, tek tek atıyorum' dedim. 'Oğlum, ben içiyorum sen içme' dedi. Bir müddet içtim. 18 yıldır içmiyorum, bıraktım. Köpeğimin peşinden yetişemiyordum, rampaları çıkamıyordum, harıldıyordum. Kendime söz verdim, sigarayı bıraktım. Mükemmel şekilde rampayı giderim şu an. Faydalarını gördüm, hırıltı yok. Merdivende, yokuşta, bayırda tavşan gibi kaçıyorsun. Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Arkadaşlar, sigarayı bırakın. Her gün akşam Murat Özdemir burada kaşık yapıyor, oyma yapıyor, sehpa, masa, baston yapıyor. Buyurun gelin. Hem çayımızı kahvemizi içelim hem de beraber bu işi güzel bir şekilde konuşarak, gülerek bu sigaradan kurtulalım" diyerek tavsiyelerde bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahşap oymacılığı sayesinde sigara ve kahvehane alışkanlığından kurtuldu - Son Dakika

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