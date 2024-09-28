Ahu Tuğba için son yolculuk töreni düzenlendi

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ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden sinema oyuncusu Ahu Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlendi. Tuğba, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan uçakla dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilmişti.

Oyuncu Tuğba için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sinema oyuncusu Nuri Alço, Serpil Çakmaklı ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

"Annemi kendi canımdan çok seviyorum"

Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi çok seviyorum" dedi.

"Çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir arkadaşımdı"

Oyuncu Nuri Alço ise, "Ne yazık ki böyle bir acı günde bir araya geldik. En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk gene üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle bir ağlama sesi. Acı bir haber geldi, duydum. Tabii ki kendimizi o anda kaybettik. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı" diye konuştu.

"Kendisine son görevimizi hep bir arada yapıyoruz"

Törende Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise yaptığı konuşmasında, "Kıymetli dostlarım ben 77 doğumluyum. Çok filmlerini izledik. Bir Belediye Başkanı olarak onu son yolculuğuna uğurlarken konuşma yapacağım aklıma gelmezdi. İlk yolculuğuna başladığı aslında, sanatını ilk icra ettiği Yeşilçam Beyoğlu. Dolayısıyla başladığı yerde bugün uğurlamak için bir aradayız. Dostlarını dinledim, birebir tanışamadım maalesef o da bizim eksikliğimiz. Türk toplumunu yıllarca sadece nezaketiyle ya da güzelliğiyle değil, bu karakteriyle de etkilemiş olduğunu dostlarından, siz kıymetli sanatçılardan bir kez daha dinlemiş oldum. Bugün zor bir andayız. Kendisine son görevimizi hep bir arada yapıyoruz. Bedenini toprağa sığdıracağız ancak sanatı, anıları, nezaketi gönlünde, yüreğinde yaşayacak diyorum. Başta kızı kıymetli Anjelik için ailesinin, sevenlerinin, Türk sinemamızın, Yeşilçam'ımızın ve Beyoğlu'muzun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Ahu Tuğba, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL