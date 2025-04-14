AİÇÜ ev sahipliğinde "Ailenin korunması ve güçlenmesi" temalı il eylem planı çalıştayı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AİÇÜ ev sahipliğinde "Ailenin korunması ve güçlenmesi" temalı il eylem planı çalıştayı başladı

AİÇÜ ev sahipliğinde "Ailenin korunması ve güçlenmesi" temalı il eylem planı çalıştayı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Ağrı Valiliği bünyesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Ağrı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile AİÇÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlenmesi" temalı İl...

14.04.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Ağrı Valiliği bünyesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Ağrı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile AİÇÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlenmesi" temalı İl Eylem Planı Çalıştayının açılış programı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programına Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, il protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış programında konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, toplumsal huzur ve refahın sürdürülebilirliğinin güçlü ve sağlıklı aile yapılarının varlığıyla mümkün olduğunu belirterek, "Aile; bireyin dünyaya gözlerini açtığı, ilk değerlerini kazandığı, kişiliğini şekillendirdiği ve aidiyet duygusunu geliştirdiği en temel yapıdır. Aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilincinin filizlendiği ilk eğitim ortamıdır. Bu yönüyle aile, sadece bireylerin değil, toplumun da temelini oluşturmaktadır" dedi.

Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Koç, "Çalıştayımızın verimli geçmesini, alınacak kararların ailelerimiz, ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılarımıza başarılı bir çalıştay diliyorum" ifadelerini kullandı.

AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz programda yaptığı konuşmada, aile kavramının toplumun temel taşı olduğunu, bireylerin ilk değerleri öğrendiği, sevgi ve saygıyı tattığı bir yer olduğunu söyledi. Güçlü aile yapılarının, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun oluşmasında önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, günümüzde aile kurumunu tehdit eden çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürle faktörlerin olduğuna dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de doğurganlık hızının son yıllarda ciddi bir düşüş gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "2001 yılında 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Bu oran, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in oldukça altındadır ve demografik geleceğimiz açısından önemli bir uyarı niteliğindedir" diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler geliştirmeye, eğitim programları düzenlemeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, çalıştaya katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, çalıştayın hayırlı olmasını diledi. - AĞRI

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ağrı Valiliği, İbrahim Çeçen, Ağrı Valiliği, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ ev sahipliğinde 'Ailenin korunması ve güçlenmesi' temalı il eylem planı çalıştayı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

13:05 Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu DEM Partili Koçyiğit açıkladı Erdoğan ile İmralı heyeti neler konuştu? DEM Partili Koçyiğit açıkladı
12:45 MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
20:02 Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
19:54 Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
19:21 Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
18:29 Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 13:47:17. #7.12#
SON DAKİKA: AİÇÜ ev sahipliğinde "Ailenin korunması ve güçlenmesi" temalı il eylem planı çalıştayı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement