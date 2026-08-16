Aile Bakanı'nın Nüfus Vurgusu - Son Dakika
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Aile Bakanı'nın Nüfus Vurgusu

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Bakan Göktaş, dinamik nüfus ve aile yapısını korumanın önemini vurguladı, reformlar devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir televizyon programında Türkiye'nin nüfus yapısıyla ilgili gerçekleşen diyaloğa ilişkin videolu mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, evlerde çocuk seslerinin çoğalması ve hikayelerin nesilden nesile büyümesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Bugün hanelerimizin yüzde 57'sinde çocuk bulunmaması, nüfus yapımıza ilişkin politikalarımızın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bakanlık olarak, milletimizin güçlü yarınları için dinamik nüfus yapımızı ve aile kurumumuzu korumayı hayati bir unsur olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nüfus yapısını güçlendirmek adına çalışmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda çok yönlü nüfus politikaları üretiyor, aile hikayelerimizi büyütmek için reform niteliğinde destek mekanizmaları geliştiriyoruz. Güçlü ailelerimizle daha büyük sofralarda buluşma niyetiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Bakanı'nın Nüfus Vurgusu - Son Dakika

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