Aile Buluşmaları Projesi Sertifika Töreni - Son Dakika
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Aile Buluşmaları Projesi Sertifika Töreni

Aile Buluşmaları Projesi Sertifika Töreni
11.06.2026 09:31
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Erzurum'da aile değerlerini güçlendiren eğitim programı sertifika töreni ile tamamlandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Benim Köklü Ailem, Değerlerle Aile Buluşmaları Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim programı, sertifika töreniyle tamamlandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Aykut, konuşmasında ailelerin güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen projenin önemine dikkat çekti.

Aykut, "Bugün, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğümüz 'Benim Köklü Ailem, Değerlerle Aile Buluşmaları Projesi' kapsamında gerçekleştirilen modüler eğitimlerimizin tamamlanmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aile; bireyin ilk eğitim aldığı, sevgi, saygı, sorumluluk ve dayanışma gibi temel değerleri öğrendiği en önemli kurumdur. Güçlü aileler, güçlü toplumların temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

Eğitimler kapsamında aile içi iletişimden değerler eğitimine, sosyal dayanışmadan toplumsal sorumluluk bilincine kadar birçok önemli konuda bilgi paylaşımında bulunulduğunu belirten Aykut, katılımcıların gösterdiği ilgi ve katkının projenin amacına ulaştığının en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Aykut ayrıca, 2026 yılının "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda aileyi merkeze alan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, "Kökleri sağlam olan aileler, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirir" dedi.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle velilere; aile içi iletişimi güçlendirme, çocuklarla sağlıklı bağ kurma, kuşaklar arası değer aktarımını destekleme, aile içinde sevgi, saygı ve sorumluluk bilincini artırma konularında önemli katkılar sunuldu. Eğitimlerin, ailelerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara daha bilinçli yaklaşmalarına, çocukların gelişim süreçlerine daha etkin destek olmalarına ve toplumda güçlü aile yapısının korunmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Programa katılan veliler ise eğitimlerin kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, aile içi iletişim, çocuklarla doğru iletişim kurma ve değerlerin aile içinde yaşatılması konusunda önemli bilgiler edindiklerini ifade etti. Veliler, bu tür eğitimlerin ailelere rehberlik ettiğini, farkındalık oluşturduğunu ve günlük yaşamda uygulanabilir bilgiler sunduğunu dile getirerek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından eğitim sürecine katkı sunan öğretmenlere teşekkür belgeleri, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut tarafından takdim edildi. Teşekkür belgesi almak üzere Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Bumin ve okul müdür yardımcısı Bahadır Kılıç sahneye davet edildi.

Programda daha sonra Aile Eğitim Programı modüler eğitimleri kapsamında eğitimlere katılan velilere sertifikaları verildi. Sertifika almaya hak kazanan veliler, isimleri okunarak sahneye davet edildi. Katılımcılar, aile kurumunun güçlendirilmesine sundukları katkı ve gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tebrik edildi.

Tören, protokol üyeleri, öğretmenler ve sertifika alan velilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Bumin, okul müdür yardımcısı Bahadır Kılıç, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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