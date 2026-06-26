Aile Değerleri Cuma Hutbesinde Vurgulandı - Son Dakika
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Aile Değerleri Cuma Hutbesinde Vurgulandı

Aile Değerleri Cuma Hutbesinde Vurgulandı
26.06.2026 09:50
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Cuma hutbesinde ailenin önemi, sevgi ve sorumluluk vurgulanarak, güçlü toplum için aile yapısı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinde, ailenin toplumun temel taşı olduğu vurgulanarak sevgi, merhamet, sadakat ve karşılıklı sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekildi.

"Aile Olmak" başlığıyla hazırlanan hutbede, ailenin İslam'ın ilkeleri doğrultusunda nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvası olduğu belirtilirken, aile kurumunun milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Hutbede, aile olmanın yalnızca aynı evi paylaşmak anlamına gelmediği, iyi ve kötü günde birlik içinde hareket edebilmek, sevgi, saygı ve merhametle aile bağlarını güçlendirebilmek olduğu vurgulandı.

Son yıllarda aile değerlerinin zayıfladığına, evliliğin zorlaştırıldığına ve evlilik dışı yaşamın teşvik edildiğine dikkat çekilen hutbede, güçlü toplumların güçlü aile yapısıyla ayakta kalabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara, Hz. Muhammed'in "Nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır." tavsiyesi hatırlatılarak gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğünlerden kaçınılması, gençlerin evliliklerinin kolaylaştırılması çağrısında bulunuldu.

Hutbede ayrıca çocukların Allah'ın bir nimeti ve bereket vesilesi olduğu belirtilerek, ailelerin huzur ve güven ortamını güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Cuma hutbesi, Hz. Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. İçinizde ailesine karşı en iyi olan da benim." hadisiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Değerleri Cuma Hutbesinde Vurgulandı - Son Dakika

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