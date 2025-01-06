Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemine Gidiyor

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı gerçekleştirilen iş bırakma eylemi tüm yurtta sürerken, Sinop Tabip Odası Genel sekreteri ve Aile Hekimi Dr. Beyatlı Ercan, "Hükümet bize karışmasın. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Hastalık memnuniyet oranları yüzde 94 gibi bir rakam. Sanıyorum ki, Türkiye'de hiçbir kurumda yüzde 94 memnuniyet oranı yoktur. Biz bu memnuniyet oranını sağladıysak halkımız bizden memnun demektir. İşimizi de düzgün yapıyoruz. Bize karışmasınlar, gölge etmesinler yeter" dedi.

Sinop Tabip Odası Genel sekreteri ve Aile Hekimi Dr. Beyatlı Ercan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine tepki gösterdi. Aile hekimlerinin hastalardan yüzde 94 memnuniyet oranına ulaştığını vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Aile hekimliğinin yeni çıkan yönetmeliğinin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü, bu yönetmelik bizim doktorluk ve tıbbi bilgimizi ortadan kaldırıyor, yazacağımız bazı ilaçlara sınırlama getiriyor. Bu sınırlama artık hastalarımızın ilaca ulaşmasını engellemeye başladı. Hastalarımıza biz ilaçlarımızı yazamadığımız zaman hastaneye daha fazla başvuruda bulunuyorlar. Hastanelerde zaten sıra yok. O yüzden hastalarımız çok büyük sıkıntı yaşamaya başladılar. Hükümet bize karışmasın. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Hastalık memnuniyet oranları yüzde 94 gibi bir rakam. Sanıyorum ki, Türkiye'de hiçbir kurumda yüzde 94 memnuniyet oranı yoktur. Biz bu memnuniyet oranını sağladıysak halkımız bizden memnun demektir. İşimizi de düzgün yapıyoruz. Bize karışmasınlar, gölge etmesinler yeter. Geçen kasım ayında 3 gün iş bırak eylemi yapmıştık, aralık ayında ise 5 gün yapmıştık. Aralık ayından sonra bakanlık hala sözümüzü dinlemediği için 3 aylık daha karar alındı. Ocak, şubat ve mart aylarında yine iş bırakma eylemleri yapacağız. Mart ayındaki eylemi 14 Mart Tıp haftasına denk getireceğiz. O zaman da halen sorunlar çözülmezse ondan sonrasına o zaman bakacağız. Şubat ve mart ayları için 5'er gün karar alındı. Mart ayından sonraki süreç için ise merkezi yönetimler ne karar verirse onlara uyacağız."