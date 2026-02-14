Ahesen Genel Başkanı Ahmet Kandemir'den "Atık Bedeli" Tepkisi - Son Dakika
Ahesen Genel Başkanı Ahmet Kandemir'den "Atık Bedeli" Tepkisi

14.02.2026 12:57  Güncelleme: 14:46
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla aile sağlığı merkezlerinin atık bertaraf bedeli 10 kattan fazla artırıldı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, bu artışın aile hekimlerinin mali yükünü artırdığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla aile sağlığı merkezlerinin (ASM) atık bertaraf bedelinin 10 kattan fazla artırıldığını belirterek, artışın aile hekimlerinin omuzlarındaki mali yükü daha da ağırlaştırdığını söyledi.

ASM'lerin giderlerinin büyük bölümünün hekimler tarafından karşılandığını vurgulayan Kandemir, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Aile hekimliği çalışanlarına bir darbe de belediyeden geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Aralık 2025 tarihli kararıyla aile sağlığı merkezlerinin atık bertaraf bedeli, ölçüsüz bir biçimde 170 TL'den 1.993,83 TL'ye 10 katından daha fazla yükseltilmiştir. ASM'lerin tüm masraflarını aile hekimleri çok düşük ödeneklerle kendileri karşılamaktadır. Kirasından, doğal gazına, elektriğinden tıbbi malzemesine hatta personel ödemelerine kadar neredeyse tüm giderleri karşılamak durumunda kalan aile hekimlerinin ödenekleri sadece yüzde 15 civarları memur zammı artış oranıyla artarken, katı atık bedeli gibi bedellerin 10 kattan fazla artması kabul edilebilir değildir. ASM'lerin devlet hastaneleriyle aynı kategoride değerlendirerek atık bertaraf bedelini aynı miktarda talep etmek, gerçeklikten kopuk bir yaklaşımdır. ASM'lerdeki atık miktarı hastanelerle kıyaslanamaz."

ASM'ler merkezi bütçe güvencesinde değildir. ASM giderleri aile hekimlerine yapılan sabit cari ödemeden karşılanmakta, yetmediğinde yük doğrudan hekimin omzuna binmektedir. Buna rağmen özel hastanelerden bile daha yüksek, fahiş bir bedel dayatılması kabul edilemez. Bu karar adil değildir ve derhal düzeltilmelidir. 10 kat kira artış oranları, 10 kat atık bedeli artış oranları aile sağlığı merkezlerinin mahallerde sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Belediyeler de aile sağlığı merkezlerinin kamu hizmeti verdiğini unutmadan karar alıp bölgedeki hekimlerin, hemşirelerin ve doğal olarak hizmet verdikleri vatandaşın mağdur olmasına sebep olmamalıdır. izmir aile hekimleri derneği ile birlikte belediye görüşmeleri devam ederken daha fazla mağduriyet oluşmadan bir an önce kararda yeniden düzenleme yapılmasını Aile hekimliği çalışanları sendikası olarak talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ahmet Kandemir, İzmir, Yerel, Son Dakika

