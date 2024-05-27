Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Anka Çocuk Destek Programı ile 10 bin çocuğa destek verdik

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğa destek verdiklerini açıkladı.

Anka Çocuk Destek Programı'nın çok yönlü yaklaşımı ve müdahaleyi amaçladığını belirten Bakan Göktaş, söz konusu programın Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF), Grup Çalışmaları, Bireysel Danışmanlık, Aile Çalışmaları, Destekleyici Ortam Bileşenleri, Destekleyici Personel İçin Yaklaşım İlkeleri, Krize Müdahalede Kurumsal Yaklaşım gibi bileşenlerden oluştuğunu söyledi.

Bireysel danışmanlık hizmetinde travma mağduru çocuklara yönelik kriz yönetimi, krize müdahale, kendini koruma gibi bölümlerin yer aldığını belirten Bakan Göktaş, grup çalışmalarında ise kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, duygusal düzenleme, kişilik gelişimi ve bağımlılık olmak üzere çeşitli başlıkların olduğunu kaydetti.

"Aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz"

Bakan Göktaş, tüm sosyal hizmetlerin ve politikaların çocukların üstün yararını gözeterek yürütüldüğünü belirterek, "Bu kapsamda ülke genelinde 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğumuza destek verdik" diye konuştu.

Anka Çocuk Destek Programı'nın çocukların bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını odağa alarak oluşturulduğuna vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek çeşitli modellerle hizmet sunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik kuruluşlarımızda onların gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programımız ile çocuklarımızın geçmişte yaşamış oldukları olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi veya davranış bozukluklarını azaltmayı, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz."

Her çocuğa özel danışman

Bakan Göktaş, rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa konuyla ilgili özel eğitimlerden geçmiş uzman bir meslek elemanının danışman olarak atandığının bilgisini vererek, "Böylece çocuğumuzun eğitim durumunu, arkadaş ilişkilerini, ruhsal durumunu analiz ediyoruz. Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğumuza ve ailesine gerekli desteği sağlıyoruz" dedi.

Tüm kuruluşlarda uygulanabilmesi için çalışmalar sürüyor

Öte yandan programın değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda iki defa revize edildiğini kaydeden Bakan Göktaş, programın tüm kuruluş bakımında olan çocuklara da uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. - ANKARA