Bakan Yanık açıkladı: Eylül ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yattı! - Son Dakika
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Bakan Yanık açıkladı: Eylül ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yattı!

08.09.2022 10:44
Bakan Yanık açıkladı: Eylül ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yattı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 935 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

"2,1 MİLYAR TL YATIRDIK"

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını ifade eden Bakan Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

Derya Yanık, Eylül, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yanık açıkladı: Eylül ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yattı! - Son Dakika

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