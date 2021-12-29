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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin ataması yapılacak" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin ataması yapılacak"

29.12.2021 21:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin ataması yapılacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin, noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin, noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını yazılı açıklamayla duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Atamalar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gençlerin eğitim durumuna uygun kadrolara yapılacak. 2828 sayılı Kanun uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gençlere desteği kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdikten sonra da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56.726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı" denildi. - ANKARA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin ataması yapılacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin ataması yapılacak" - Son Dakika
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