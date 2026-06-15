Aile Yılı Etkinliği, Muhtarlarla Toplantı Düzenlendi

Şırnak'ta, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında muhtarlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, güçlü toplumun temelinin güçlü ailelerden geçtiğini belirterek, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında mahalle muhtarlarının kritik bir görev üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde görev yapan muhtarların katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda ayrıca sosyal hizmet modelleri, dezavantajlı bireylere sunulan destekler ve aile odaklı hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Mahallelerinde karşılaştıkları sosyal sorunları ve vatandaşların ihtiyaçlarını dile getiren muhtarlar, sahadaki gözlem ve önerilerini yetkililerle paylaşarak çözüm önerilerini aktardı.

Toplantıda konuşan Kaya, ailenin toplumun temel direği olduğuna dikkat çekerek, "Aile, toplumumuzun en önemli yapı taşıdır. Aile Yılı vesilesiyle aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam değerlerle aktarılması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızla devletimiz arasında önemli bir köprü görevi görmekte olup, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında büyük katkı sağlamaktadırlar" dedi.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden toplantıda, ailelerin refah düzeyinin artırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve mahalle bazında yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Muhtarların talep ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - ŞIRNAK