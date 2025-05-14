Aile Yılı\'nda Resim Yarışması Sergilendi

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle liseler arasında düzenlenen "Aile Temalı Resim Yarışması"nın ödüllü eserleri sergilendi.

MNG Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, gençlerin aile kavramını kendi bakış açılarıyla yansıttığı çalışmalar büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ve aile değerlerine bakışlarını yansıttığı resimler, ziyaretçiler tarafından beğeniyle incelendi.

Serginin açılışına Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da katıldı. Hasan Aykut yaptığı konuşmada, "Aile, bireyin ilk gelişim alanı ve hayatın en güçlü bağlarının kurulduğu yerdir. Gençlerimizin aileyi bir sevgi, güven ve dayanışma ortamı olarak yansıtmaları çok kıymetli. Resimlerle anlatılan her bir hikaye, aslında toplumun temelini oluşturan değerlere işaret ediyor. Bu çalışmalar, geleceğe umutla bakmamız için bizlere ilham veriyor," ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise konuşmasında, " Sanat, öğrencilerimizin duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği güçlü bir alandır. Aile gibi temel bir konunun genç kalemlerden ve fırçalardan yansıması, eğitimimizin ne denli güçlü bir değer aktarımı sağladığının göstergesidir. Katılım gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum," dedi.

Etkinlik kapsamında ayrıca keman dinletisi sunularak katılımcılara sanat dolu anlar yaşatıldı. Alışveriş merkezinin sanatla buluştuğu etkinlikte, müzik ve resim bir arada duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Sergi sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmazken, ödül töreni etkinliğe anlamlı bir kapanış sundu.

Etkinlik, hem sanata teşvik hem de aile kavramının önemine dikkat çekme yönüyle anlamlı bir buluşma oldu. - ERZURUM