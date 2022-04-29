Ailelerin direnişi 969'uncu gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 969'uncu gününde

29.04.2022 14:18

Ailelerin direnişi 969'uncu gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 969'ncu gününde de sürüyor.

Ailelerin direnişi 969'uncu gününde

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 969'ncu gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 969. gününde de devam ediyor. Oğlu Aziz'in 7 yıl önce Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirten Güzide Demir, evladı gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 3 yıldır burada olduklarını ifade eden Demir, "Bir cevap alamadık, ses duyamadık. Bayram geldi, buna rağmen gitmiyoruz, devam edeceğiz. Aziz oğlum, neredeysen gel emniyet güçlerine teslim ol. Neredesin bayram geldi seni çok özlemişim, gel artık, teslim ol. Orası sizin yeriniz değil" dedi.

Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde
Ailelerin direnişi 969'uncu gününde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ailelerin direnişi 969'uncu gününde - Son Dakika


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