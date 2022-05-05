Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği - Son Dakika
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Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği

05.05.2022 10:05

Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti, ilkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti, ilkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. Aizanoi Antik Kenti, Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi, 'İkinci Efes' olarak da nitelendiriliyor.

Kütahya merkeze 50 kilometre uzaklıkta yer alan, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede her mevsim güzel görüntüler oluşuyor. İlkbahar güzellikleri ile şu sıralar fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor.

İlkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe bürünen antik kent, dronla havadan görüntülendi.

Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği
Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği
Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği
Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği

YORUMLAR
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Zeus Tapınağı, Çavdarhisar, İlkbahar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği - Son Dakika


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