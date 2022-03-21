AK gençler, down sendromlu çocuklarla buluştu - Son Dakika
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AK gençler, down sendromlu çocuklarla buluştu

21.03.2022 18:24
AK gençler, down sendromlu çocuklarla buluştu

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle, her geçen gün yaptığı farklı etkinliklerle ilgi odağı olan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatı faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 'Kardeşlik Buluşması' etkinliğinde down sendromlu çocuklarla bir araya gelen AK gençler, oyunlar oynayarak hediyeler verdi.

Down Sendromunun hastalık değil, bir farklılık olduğunu ifade eden AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik düzenledikleri etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel olarak düzenlediğimiz etkinliğimizde down sendromlu kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlar, bizim hayatımıza değer katan özel çocuklarımız. İyi ki varlar. Sevgi dolu kalpleri ve ön yargıları kıran azimleri ile hayatımıza +1'den çok daha fazlasını kattıkları için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Engelleri birlikte aştıklarını kaydeden Çelik, "Gönlünde engel olmayan, her türlü engeli aşma azim ve kararlılığı taşıyan hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında, hizmetinde ve emrindeyiz" dedi. - KARABÜK

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Down Sendromu, gençlik, 21 Mart, Karabük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK gençler, down sendromlu çocuklarla buluştu - Son Dakika


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