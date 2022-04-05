AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması - Son Dakika
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AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması

05.04.2022 12:05
AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirtti. Karadayı, "'İftara 5 Kala' etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız kumanyaları pandemi kurallarına dikkat ederek ikram ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazanı Şerif'ini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gençlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gençlik Kollarımız 'İftara 5 Kala' diyerek iftara yolda yakalanan hemşerilerimizin yanında. Bu güzel projeleri için AK gençlere teşekkür ediyorum. Harikasınız gençler" dedi. - BİLECİK

AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması
AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması
AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması
AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması

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gençlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK gençlerden 'İftara 5 kala' uygulaması - Son Dakika


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