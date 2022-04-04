AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu

04.04.2022 13:33
AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu

Aksaray'da iftar öncesi çat kapı ziyaretinde bulunan AK Parti Aksaray İl Başkan Hüseyin Altınsoy ve parti üyeleri vatandaşlarla buluştu.

Aksaray'da iftar öncesi çat kapı ziyaretinde bulunan AK Parti Aksaray İl Başkan Hüseyin Altınsoy ve parti üyeleri vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerde Ramazan-ı Şerif'i kutlayan ve tüm İslam Ailesi'ne Ramazan ayının hayırla vesile olmasını dileyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletip, dua istedi. Teşkilat olarak Ramazan ayını hep dolu dolu geçirdiklerini ancak pandemi nedeni ile bu güzelliklerden mahrum kaldıklarını dile getiren Başkan Altınsoy, "Mübarek Ramazan ayı bereketiyle ve huzuru ile geldi. Bizlerde fırsat olarak görüp, paylaşım ve tevazu içinde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bu Ramazan'da dolu dolu programlarımız olacak. Tüm teşkilatımız ile ilimizdeki 48 mahallemizde vatandaşlarımızla yüz yüze görüşeceğiz, dertleşeceğiz ve eğer varsa da onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bu sayede, Ramazan ayının özüne de uygun olarak dostluk ve kardeşlik bağı oluşturmuş olacağız. İnsanların hangi görüşten, hangi yaşam tarzından olduğu bizim için önemli değil. AK Parti ailesi olarak, bu mübarek ayda herkesle kucaklaşacağız. İnşallah bu yıl da Ramazan ayında farkındalık oluşturan çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

Başkan Altınsoy'a yapmış olduğu ziyaretlerde İGM Başkanı Mehmet Tüzün, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk de eşlik etti. - AKSARAY

AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu
AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Bilgin, ramazan mesajı yayımladı Kırklareli Valisi Bilgin, ramazan mesajı yayımladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı Açıklaması

Hüseyin Altınsoy, Aksaray, Ramazan, İslam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Erman Toroğlu'ndan şoke eden iddia: Şenol Güneş para aldı, şike yaptı
13:22 Larin'in attığı tokat maçın önüne geçti! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı
13:22 "Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne" diye soruldu: Şiddet ilk sırada! %45'e göre şiddetin sorumlusu hükümet
13:11 Sahibi görünce çok şaşırdı! Kilis'te 2 ayaklı kuzu dünyaya geldi
13:07 "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz
13:05 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı metrosu 4 ay içinde hizmete başlayacak
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:44:31. #1.12#
SON DAKİKA: AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement