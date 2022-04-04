AK heyet iftar öncesi vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Aksaray'da iftar öncesi çat kapı ziyaretinde bulunan AK Parti Aksaray İl Başkan Hüseyin Altınsoy ve parti üyeleri vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerde Ramazan-ı Şerif'i kutlayan ve tüm İslam Ailesi'ne Ramazan ayının hayırla vesile olmasını dileyen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletip, dua istedi. Teşkilat olarak Ramazan ayını hep dolu dolu geçirdiklerini ancak pandemi nedeni ile bu güzelliklerden mahrum kaldıklarını dile getiren Başkan Altınsoy, "Mübarek Ramazan ayı bereketiyle ve huzuru ile geldi. Bizlerde fırsat olarak görüp, paylaşım ve tevazu içinde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bu Ramazan'da dolu dolu programlarımız olacak. Tüm teşkilatımız ile ilimizdeki 48 mahallemizde vatandaşlarımızla yüz yüze görüşeceğiz, dertleşeceğiz ve eğer varsa da onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bu sayede, Ramazan ayının özüne de uygun olarak dostluk ve kardeşlik bağı oluşturmuş olacağız. İnsanların hangi görüşten, hangi yaşam tarzından olduğu bizim için önemli değil. AK Parti ailesi olarak, bu mübarek ayda herkesle kucaklaşacağız. İnşallah bu yıl da Ramazan ayında farkındalık oluşturan çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

Başkan Altınsoy'a yapmış olduğu ziyaretlerde İGM Başkanı Mehmet Tüzün, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk de eşlik etti. - AKSARAY