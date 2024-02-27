AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, seçim çalışmalarında halkın yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaştıklarını söyledi. Parti yetkilileri ise toplumdan AK Parti'ye büyük bir ilgi olduğunu belirtti.

27.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, seçim çalışmalarında halkın yoğun ilgi ve alakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ve beraberinde partililerle İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat yaptığı açıklamada, "Günlerdir sahada koşturuyoruz. Esnaflar, konteynerler, kamu kurum ve kuruluşlar. Vatandaşın her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz ilgi insanların bize ilgisi çok güzel. İnşallah bu sandığa da en üst düzeyde yansıyacaktır. Vatandaşlar deprem sonrası kalıcı konutların inşasında, alt ve üst yapıda AK Partinin yapacağını çok iyi biliyor. Bize inanıyor. Sahadan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah rekor bir oy bekliyoruz. Yüksek bir oy oranı olacağız. Yıllardır bu şehirde yaşıyoruz. Orman Bölge teşkilatında olmamız hesabıyla, dağ köylerinde dostluklarımız var. Bu anlamda çok büyük bir destek görüyoruz. Bizi desteklediklerini açıklıyorlar. Hem bizim çalışma şeklimizi bilmelerinden dolayı bizim tecrübemize de güvendikleri için başka partililerden de teveccüh var. O partilerin tabanından bize büyük bir ilgi var. Sorumluluğumuzun ve emanetin farkındayız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat ile birlikte parti programı dahilinde gece gündüz demeden toplumun tüm kesimlerine temas ettiklerini, toplumdan AK Parti'ye çok büyük ilgi olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat Seçim Çalışmalarında Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor - Son Dakika
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