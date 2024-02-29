AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Adıyaman\'ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Devlet Hastanesi\'ni Ziyaret Etti

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastaları ve çalışanlarıyla görüştü.

29.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:19
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AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, seçim çalışmaları kapsamında devlet hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, beraberinde ilçe başkanı Mahmut Yalçınkaya ve parti yöneticileri ile birlikte Gölbaşı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Engin Çatal ile bir süre görüştü. Başkan Adayı Toydaş, daha sonra hastanede tedavi gören vatandaşları hasta yakınlarını ve çalışanları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Adayı Toydaş, "Bugün Gölbaşı Devlet Hastanesi'ni ziyaret etme fırsatı buldum. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarını bizzat görmek beni gururlandırdı. Gölbaşının sağlık hizmetleri konusundaki kalitesini artırmak ve halkımızın daha iyi bir sağlık hizmetine erişimini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışacağımı belirtmek isterim. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür ediyorum. Gölbaşının sağlık alanında daha da ileri gitmesi için projelerimizi hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlerle birlikte daha sağlıklı, daha güçlü bir Gölbaşı için yola çıkıyoruz. Destek ve görüşleriniz bizim için çok değerli. Sizlerle bir araya gelip daha fazla konuşmak ve projelerimizi paylaşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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