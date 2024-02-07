AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Yarım Elma Derneği\'ni ziyaret etti

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AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, amaçlarının kentte tek bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar çalışmak olduğunu ifade etti.

Uluçay, Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Öztürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette Uluçay'a, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, il başkan yardımları ve teşkilat mensupları eşlik ettiler. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Uluçay, "Öncelikle dernek yönetiminde görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Sizler ailelerinden özel yaşamınızdan fedakarlık edip şehrimiz için elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Yarım Elma Derneği'nin faaliyetlerini bizlerde yakinen biliyor ve takip ediyoruz. İhtiyaç sahiplerinin dertleri ile dertlenen, sistemi oturmuş, kurumsal ve şeffaf bir yapıya sahip. Bizlerde yeni dönemde göreve geldiğimizde elimizden gelen tüm desteği sağlayama gayret edeceğiz. Sizlerin vasıtası ile bir nebze olsun ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını giderebilirsek ne mutlu bizlere. Amacımız gayemiz Afyonkarahisar'ımızda tek bir ihtiyaç sahibi hemşehrimiz kalmayana denk çalışmak hizmet etmek. Bu vesile ile Afyonkarahisar'ımızın göz bebeği Yarım Elma Derneği'ni bir kez daha yapmış olduğu başarılı çalışmaları için tebrik ederim. Rabbim sizlere güç kuvvet versin inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR