AK Parti Ardahan İl Koordinatörü Volkan Mengi, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural\'a ziyaret

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AK Parti Ardahan İl Koordinatörü Volkan Mengi, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç, İl Gençlik Kolları başkanı Emre karakoyun ile birlikte Çıldır ziyaretini gerçekleştiren Koordinatör Mengi, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural' ı ziyaret ederek seçim dönemindeki öz verili çalışmalarından dolayı tebrik ederek elde edilen başarı için teşekkür etti. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ilçe halkına hizmet için gerekli özverinin gösterileceğinden şüphesi olmadığını beyan eden Mengi çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyetleri dile getiren Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural, "Bizlere inanarak seçim süreci boyunca desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Kaan Koç başta olmak üzere İl başkanımız Sayın Ersin Yılmaz'a, tecrübelerini her fırsatta bizimle paylaşan sayın Koordinatörümüzün başarı ile sonuçlandırdığımız bu seçim sürecinde bizleri ziyaret ederek iyi dileklerini bildirmesi bizleri onurlandırmıştır. Üzerimize yüklenen sorumluluğun bilinci ile Çıldır halkına hizmet etmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. Sizlerin huzurun Sayın koordinatörümüz Volkan Mengi'ye bizlere inanarak desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" dediler. - ARDAHAN