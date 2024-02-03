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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yerel seçimler öncesi aday adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yerel seçimler öncesi aday adaylarıyla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yerel seçimler öncesi aday adaylarıyla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler öncesi aday adaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda, projeler ve hizmet belediyeciliği üzerine istişareler yapıldı.

03.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:46
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler öncesi partilerinin aday adayı olan kişilerle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, parti binasında 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Bilecik Belediye Başkanlığı için müracaat eden 12 aday adayı Bilecik Belediye Başkanlığı için müracaat yapmıştı. Adaylar arasından Bilecik Belediyeler birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman aday gösterilmişti. Ardından aday ve 11 aday adayından 10'u dün partide düzenlenen toplantıda bir araya geldiler.

Milletvekili Halil Eldemir'in de bulunduğu toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "31 Mart' ta Bilecik' i hizmet belediyeciliği, AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak için sözleşildi. Her bir aday adayımız aday gibi sahada olacağını belirtti. Şehirde yapılması gereken projeler üzerine de istişareler yapıldı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yerel seçimler öncesi aday adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yerel seçimler öncesi aday adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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