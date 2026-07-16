AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
16.07.2026 16:56
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi ve Merkez İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte, Gürcistan'da C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti. Yıldırım, şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit Astsubay İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ve Merkez İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte, Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehidin annesi Hatice Ongan ile babası Ali Ongan'la bir süre görüşen Yıldırım, şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini yineleyerek devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Gerçekleşen buluşmada şehit İlhan Ongan dualarla anılırken, aileye destek ve dayanışma mesajı verildi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Şehidimizin emanetine sahip çıkmak, kıymetli ailelerinin her daim yanında olmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor; Hatice teyzemize ve Ali amcamıza sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Şehit Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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