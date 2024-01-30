AK Parti Bilecik Teşkilatı Yerel Seçimleri Değerlendirdi

Bilecik (İHA) – Bilecik AK Parti Teşkilatı ile Osmaneli İlçe Teşkilatı bir araya gelirken, birlik beraberlik mesajı verildi.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen buluşmaya, Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı ve aynı zamanda tekrar adaylığını koyan Münür Şahin, önceki dönem Milletvekili Fahrettin Poyraz ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım katılım sağladı. Düzenlenen buluşmada AK Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı ve Bilecik İl Teşkilatı 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimleri değerlendirdi.

Bilecik'i almakta kararlı olduklarını belirten AK Parti, 'Yeniden Bilecik' sloganını tekrar etti. - BİLECİK