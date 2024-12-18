AK Parti Binasına Molotof Saldırısı: İki Tutuklama - Son Dakika
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Yerel

AK Parti Binasına Molotof Saldırısı: İki Tutuklama

Iğdır'daki AK Parti İl Başkanlığı'na molotof kokteyliyle saldıran iki kişi tutuklandı.

18.12.2024 23:58
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AK Parti binasına molotoflu saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı

IĞDIR - AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olaydan sonra 2 kişi hemen gözaltına alınırken kısa süre sonra saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan M.B. ve Ö.K. adlı kişilerin olayı işlediği, o sırada telefonla da kundaklamayı çektikleri anlaşıldı. Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. (17), adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. ve O.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Binasına Molotof Saldırısı: İki Tutuklama - Son Dakika

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