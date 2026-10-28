AK Parti, Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde \'büyük miras\' vurgusu yaptı

AK Parti'den, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan yapılan paylaşımda, geçmişten günümüze Türkiye'de yaşanan gelişmeleri konu alan videoya yer verildi.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın altında yayımlanan videoda ise geçmişten günümüze Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalar ve yaşanan gelişmeler ele alındı.