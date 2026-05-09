AK Parti'den Anneler Günü Ziyareti

09.05.2026 09:37
AK Parti İstanbul milletvekilleri, Anneler Günü'nde anneleri ziyaret ederek teşekkür etti.

AK Parti İstanbul milletvekilleri, Anneler Günü dolayısıyla Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya gelerek anneleri ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen saha programları kapsamında, İstanbul milletvekilleri bu hafta da kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen programlarda milletvekilleri, Anneler Günü vesilesiyle anneleri ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

İlçe teşkilatlarının da katılım sağladığı programlarda ev ziyaretleri gerçekleştirildi, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelindi. Milletvekilleri, annelerle sohbet ederek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda, anneliğin toplum hayatındaki yeri, aile kurumunun önemi ve annelerin fedakarlıkları vurgulandı.

Programlarda, hayatın her alanında emeği, duası ve sevgisiyle aileyi ayakta tutan annelere teşekkür edilirken, AK Parti'nin aileyi merkeze alan sosyal politikalarına da dikkat çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

