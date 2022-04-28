AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı - Son Dakika
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AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı

28.04.2022 00:08
AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla halka lokma tatlısı ikramında bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kadir Gecesi dolayısıyla halka lokma tatlısı ikramında bulundu.

Kadir Gecesi münasebetiyle Teravih Namazı'nın ardından, Ulu Camii önünde binlerce vatandaşın ağzı, Ramazan ayının ve kandillerin olmazsa olmazı lokmayla tatlandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'in de katıldığı etkinlikte, yaklaşık 5 bin kişiye lokma tatlısı ikram edildiği öğrenildi.(EFE-) - KÜTAHYA

AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı
AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı
AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı
AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den Kadir Gecesi'nde lokma tatlısı ikramı - Son Dakika
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