AK Parti Edremit\'te İsmail Say\'a Destek Açıklandı

Yerel

AK Parti'nin Edremit'teki belediye başkan aday adayları ve ilçe başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi bir araya gelerek resmi aday İsmail Say'a desteklerini açıkladılar.

Aday adayları Halis Bayramoğlu, İbrahim Koç, Halil Tandoğan ve Saim Güvenç, Başkan İsmail Say'ın yanında olduklarını vurgulayarak birlik mesajı verdiler. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil'in de katılım gösterdiği toplantıda Edremit için planlanan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantının seçimlerde başarıyı getirecek ortak çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

Aday adaylarından Halis Bayramoğlu, İbrahim Koç, Halil Tandoğan ve Saim Güvenç de birlik mesajları verdiler. Bunun aynı gaye içerisinde bir yarış olduğunu, tüm aile fertleri ile birlikte İsmail Say'ın yanında olduklarını belirterek, Edremit için çalışacaklarını dile getirdiler. İsmail Say'ın çok değerli ve güzel projelerinin olduğunu ifade eden adaylar hep birlikte bunları hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydettiler.

Başkan Say, ise aday adayları ile yaptığı görüşmede bir araya gelmenin ve güç birliği yapmanın öneminin altını çizdi. Say, "Edremit'imiz için hizmet gayesiyle yola çıkan değerli aday adaylarımızla bir araya geldik. 'Yeniden Edremit' vizyonumuzla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN