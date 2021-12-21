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AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz" - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz"

21.12.2021 11:49
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz"

AK Parti İlçe Danışma Toplantıları Karayazı ve Karaçoban'la devam etti.

AK Parti İlçe Danışma Toplantıları Karayazı ve Karaçoban'la devam etti. Tüm ilçelerde yapılması planlanan İlçe Danışma Toplantılarında sorunlar ve çözümleri ele alınıyor.

İlk olarak Karayazı'da yapılan İlçe Danışma Toplantısına AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin İncesu, İl Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkara, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, Kadın Kolları Karayazı İlçe Başkanı Figen Odunkıran ve Gençlik Kolları Karayazı İlçe Başkanı Serdar Tutkun katıldı.

Karaçoban'da yapılan İlçe Danışma Toplantısına ise AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Büyükşehir İl Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin İncesu, İl Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkara, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Karaçoban İlçe Başkanı Murat Derdiyok, Gençlik Kolları Karaçoban İlçe Başkanı İsmail Özal Ersoy, Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları, İlçe Delegeleri ve Muhtarlar katıldı.

Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde yapılan Danışma Toplantılarının ardından bir değerlendirmede bulunan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti'nin eşit hizmet anlayışına vurgu yaparak, "İktidarımız süresince doğu, batı, sahil, dağlık alan ayrımı yapmadan ülkemizin her karışına hizmet götürdük. Bu hizmet yarışından Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizde payına düşeni almaya devam etmektedir. Bugünkü toplantımızda ilçe mahallerine ait alt ve üst yapı sorunları, yaşanabilir kırsal alan vizyonu odağında eğitim, ulaşım ve iletişim bazlı talepler ele alındı. Tarım ve hayvancılık bölgesi olan iki ilçemizde de tarımsal üretim hacmi ve sektör kaydındaki istekler ön plana çıktı. Besicilerimizin Pazar ağındaki tespitlerini ve alternatif yem bitkisi üretimini de ele alma fırsatımız oldu. Sorunları not ettik, yapılabilecekleri değerlendirdik. Daha yaşanılır bir Karayazı ve Karaçoban için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İlçe Danışma Toplantısı sonrasında bir değerlendirmede bulunan AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, pandemi süresince yapılanlara değinerek, "Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında kırsaldaki aşı seferberliği sürerken özellikle Büyükşehir Belediyemizin kırsala taşıdığı hizmetler halkımızı mutlu etmiştir. Göletler, sulama kanalları, asfalt çalışmaları gibi bölge halkının ihtiyacına yönelik yatırımlar, pandemi sürecine rağmen aksamadan devam etmiştir. Daha yaşanılır bir Karayazı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Murat Derdiyok ise değerlendirmesinde bölgenin hayvancılık potansiyeline vurgu yaparak, "İlçemizin arazi yapısı nedeniyle geçim kaynağı olarak öne çıkan tarım ve hayvancılık alanında dile getirdiğimiz sorunların dikkate alınarak çözümlendiğini görmek bölge halkında memnuniyet uyandırıyor. Erzurum'da kurulan Canlı Hayvan Borsası başta olmak üzere besiciye yönelik çalışmaların devamını istiyoruz. Bugünkü toplantımızda da dile getirilen talep ve problemler genellikle tarım ve hayvancılık çerçevesinde oldu. Karşılıklı neler yapılabileceğinin istişaresini gerçekleştirdik. Yarınların daha güzel olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz

Karaçoban, Hisarcık, Karayazı, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: 'Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: "Ayrım gözetmeden hizmet götürüyoruz" - Son Dakika
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