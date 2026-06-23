AK Parti İnönü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milletvekili Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen İnönü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda ilçeye yönelik hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Durmaksızın, omuz omuza daha çok çalışacağız" dedi.

AK Parti İnönü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İl Başkanı Gürhan Albayrak ve ilçe teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ve "Hizmet aşkıyla yola çıkanlar asla yorulmaz" vurgusu yapan İl Başkanı Gürhan Albayrak, kurtuluşun sembolü olan İnönü ilçesinde teşkilatla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. İnönü ilçesi için hedeflerinin çok net olduğunun altını çizen Albayrak, ilçenin kalkınması ve hedeflerine ulaşması adına durmaksızın, omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Albayrak, toplantının ardından yaptığı açıklamada misafirperverliklerinden dolayı AK Parti İnönü İlçe Başkanı Kamil Şen'e, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya ve tüm dava arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR