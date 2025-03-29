AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Bilecik\'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ederek ilçedeki yatırımları değerlendirdi. Ziyarette diğer partililer de yer aldı.

29.03.2025 12:01  Güncelleme: 12:03
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Ziyaret, Pazaryeri Belediyesinde gerçekleşirken, Yavuz, Başkan Tekin'den ilçe hakkında detaylı bilgiler aldı.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Ziyaret sırasında ilçede yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine belediyemizin çalışmaları ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ilçe Başkanı Yaşar Karabey'in yanı sıra önceki dönemlerde görev yapmış belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve partiye destek veren diğer isimlerle de bir araya gelerek teşekkürlerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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