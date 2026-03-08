AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzurum'da şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir ayaya geldi - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzurum'da şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir ayaya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzurum\'da şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir ayaya geldi
08.03.2026 01:26  Güncelleme: 01:28
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzurum'da Ak Parti Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen şehit ve gazi aileleri ile STK temsilcilerinin iftar programına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzurum'da Ak Parti Erzurum İl Başkanlığınca düzenlenen şehit ve gazi aileleri ile STK temsilcilerinin iftar programına katıldı.

İftar yemeğinde şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilerini incitmeden "Terörsüz Türkiye" süreci ve 86 milyonun birbirleriyle kucaklaşmasıyla ilgili ne gerekiyorsa onu yapacaklarını söyledi.

Turizmin Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından birisi olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Palandöken Kayak Merkezi'nde çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek. "İnşallah 2026 yılında tamamen kurutacağımızı düşündüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Türkiye yüz milyon turist ağırlayabilecek kapasiteye ulaşacak. Yüz milyar dolar gelir elde edecek bir duruma ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli söylediği gibi şehit ailelerini ve gazileri incitmeden terörsüz Türkiye sürecini yürüttüklerini anlatan Elitaş, "Eğer sizin bu konuda hassasiyetleriniz varsa, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza bu hassasiyetinizi dile getirirsiniz. Biz de bu yetkili arkadaşlarımızla ve Cumhurbaşkanımızla istişare ederiz. Çünkü siz bu vatan için kazanın canını feda etmiş insanların yakınlarısınız. Bizim için çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz. Sizin hassasiyetleriniz bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

Süper lig mücadelesi veren Erzurumspor FK'yı tebrik ederek başarı dileyen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e kentteki yatırımlarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İlçe Belediye başkanları, İlçe başkanları, STK temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve partililer katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, Erzurum, Ekonomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erzurum'da şehit ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir ayaya geldi - Son Dakika

