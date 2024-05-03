AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Belediye Başkanı Mete Memiş\'i ziyaret etti

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı ardından beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanı Mete Memiş'e ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Memiş, Başkan Yardımcısı Öz'ü Bayburt ve Bayburt Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür eden Öz ise çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Öz'e Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Gençlik Kolları İl Başkanı Batuhan Tataroğlu ve partililer eşlik etti. - BAYBURT