AK Parti İl Başkanı\'ndan Kız Öğrenci Misafirhanesi Eleştirisi

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AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 1968 yılında yapılan binanın öğrenci misafirhanesine çevrilmesine dikkat çekerek, "56 yaşındaki bina deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldı mı?" diye sordu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bademlik mevkiinde bulunan 5 katlı binaya kız öğrenci misafirhanesi yapıldı. Misafirhanenin bulunduğu binanın 1968 yılında yapıldığı ve 56 yıllık olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, deprem yönetmeliği konusunda uyardı.

Bina önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Albayrak, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'nin günlerce reklamını yaptığı, sanki yüzlerce öğrencinin barınacağı yurt algısı verilen yaklaşık 30 kişilik Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin önündeyiz. Eskişehir gibi öğrenci kentinden gençlerimize reva görülen 1968 yılında yapılan bir su deposu yeridir. Gençlere verilen değer bu mudur? 56 yaşında olan bu binayı kız evlatlarımızı reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi? Takriben 10 milyar liralık bütçeye sahip Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri popülizm ve reklam bol yaparak yürüyor. Eskişehir'de yaşayan biri olarak buna çok üzülüyoruz. Neden gerçekleri ortaya koymak, gerçek hizmetler yapmak yerine badana ve boyayla bu işi yapmaya çalışıyorlar? Anlamak mümkün değil. Eskişehir'de hükümetimiz yıllardan yurtlar yapıyor. 20 binin üzerinde yurt yaptık. Bunlarla birlikte geçen yıl hiçbir öğrencimiz barınma sıkıntısı çekmedi. Öğrencilerimiz barınması bizim için çok önemli. Eskişehir Teknik Üniversitesinin arkasında yapımı süren 1500 kişilik bir yurdumuz daha var. Bir kız öğrenci yurdu daha bitmek üzere. 3-4 ay içinde onun da teslimatı yapılacak. İş bilmezlerin yaptığı en büyük sıkıntı da şu anda imar planlarında burası su deposu olarak görünüyor. Keşke bunu düzeltselerdi. 1968 yılında yapılan ve bu yıl Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi olarak açılan bu yerin Deprem Yönetmeliğine uygun olarak revizyonu yapıldı mı? Ayşe Hanım'a şunu soruyoruz; Siz kız öğrencilerimize gördüğünüz reva, verdiğiniz değer bu mudur? Bir su deposu yerine öğrencilerimize vermeniz neyin göstergesidir? Kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmasına müsaade ederler miydi? Artık reklam yerine iş yapsınlar." - ESKİŞEHİR