AK Parti İl Başkanı'ndan Kız Öğrenci Misafirhanesi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti İl Başkanı'ndan Kız Öğrenci Misafirhanesi Eleştirisi

AK Parti İl Başkanı\'ndan Kız Öğrenci Misafirhanesi Eleştirisi

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 1968 yılında inşa edilen Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını sorguladı. Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yeterli hizmeti sunmadığını belirtti.

27.09.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 1968 yılında yapılan binanın öğrenci misafirhanesine çevrilmesine dikkat çekerek, "56 yaşındaki bina deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldı mı?" diye sordu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bademlik mevkiinde bulunan 5 katlı binaya kız öğrenci misafirhanesi yapıldı. Misafirhanenin bulunduğu binanın 1968 yılında yapıldığı ve 56 yıllık olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, deprem yönetmeliği konusunda uyardı.

Bina önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Albayrak, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'nin günlerce reklamını yaptığı, sanki yüzlerce öğrencinin barınacağı yurt algısı verilen yaklaşık 30 kişilik Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin önündeyiz. Eskişehir gibi öğrenci kentinden gençlerimize reva görülen 1968 yılında yapılan bir su deposu yeridir. Gençlere verilen değer bu mudur? 56 yaşında olan bu binayı kız evlatlarımızı reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi? Takriben 10 milyar liralık bütçeye sahip Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri popülizm ve reklam bol yaparak yürüyor. Eskişehir'de yaşayan biri olarak buna çok üzülüyoruz. Neden gerçekleri ortaya koymak, gerçek hizmetler yapmak yerine badana ve boyayla bu işi yapmaya çalışıyorlar? Anlamak mümkün değil. Eskişehir'de hükümetimiz yıllardan yurtlar yapıyor. 20 binin üzerinde yurt yaptık. Bunlarla birlikte geçen yıl hiçbir öğrencimiz barınma sıkıntısı çekmedi. Öğrencilerimiz barınması bizim için çok önemli. Eskişehir Teknik Üniversitesinin arkasında yapımı süren 1500 kişilik bir yurdumuz daha var. Bir kız öğrenci yurdu daha bitmek üzere. 3-4 ay içinde onun da teslimatı yapılacak. İş bilmezlerin yaptığı en büyük sıkıntı da şu anda imar planlarında burası su deposu olarak görünüyor. Keşke bunu düzeltselerdi. 1968 yılında yapılan ve bu yıl Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi olarak açılan bu yerin Deprem Yönetmeliğine uygun olarak revizyonu yapıldı mı? Ayşe Hanım'a şunu soruyoruz; Siz kız öğrencilerimize gördüğünüz reva, verdiğiniz değer bu mudur? Bir su deposu yerine öğrencilerimize vermeniz neyin göstergesidir? Kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmasına müsaade ederler miydi? Artık reklam yerine iş yapsınlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Deprem, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İl Başkanı'ndan Kız Öğrenci Misafirhanesi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı'ndan Kız Öğrenci Misafirhanesi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement