AK Parti Kars'ta Teşkilat Toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Kars'ta Teşkilat Toplantısı

AK Parti Kars\'ta Teşkilat Toplantısı
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Muammer Sancar başkanlığında Kars teşkilatı, saha çalışmaları ve vatandaş taleplerini ele aldı.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar'ın başkanlığında, parti teşkilatının çalışmaları, saha faaliyetleri ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı teşkilat toplantısı yapıldı.

AK Parti Kars İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın kent genelinde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. İl teşkilatının mevcut faaliyetlerinin yanı sıra sahada vatandaşlarla gerçekleştirilen temaslar, teşkilat çalışmalarının daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıda, Kars'ın ilçeleri ve mahallelerinde sürdürülen saha faaliyetleri değerlendirilirken, vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan sahadan alınarak ilgili mercilere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Teşkilat mensuplarının vatandaşlarla kurduğu iletişimin güçlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların daha geniş kesimlere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Başkanı Muammer Sancar'ın başkanlık ettiği toplantıda, teşkilatın tüm kademelerinin koordinasyon içerisinde hareket etmesi, yürütülen çalışmaların düzenli şekilde takip edilmesi ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

"Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantının ardından teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. AK Parti Kars teşkilatının tüm kademeleriyle birlikte kent genelinde saha çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, vatandaşların talep ve beklentilerinin yakından takip edileceği ifade edildi.

Teşkilatın çalışmalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Kars'ın gelişimi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

AK Parti Kars teşkilatı, birlik ve beraberlik içerisinde, teşkilatın tüm kademeleriyle birlikte Kars ve ülke genelinde çalışmalarını sürdürme kararlılığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kars'ta Teşkilat Toplantısı - Son Dakika

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