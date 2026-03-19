AK Parti Kayseri Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ramazan ayı boyunca yaptıkları etkinliklerden bahsederek, "İyi ki varsınız, teşkilat olmazsa olmaz" dedi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Başkanı Hüseyin Okandan, parti yönetimi ve teşkilat mensupları katıldı. Programda konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ramazan ayı boyunca birçok haneye misafir olduklarını, iftar programlarında, teravih namazlarında halkla bir araya geldiklerini söyleyerek, "Gönül sofrası Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok önem verdiği hadiselerden biriydi. Bilhassa gönül sofralarına ciddi ağırlık verdik. Bu hissi teşkilatımızın birebir hissetmesi için görevlendirmelerde bulunduk. Engelli, yaşlı, şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. İyi ki varsınız, teşkilat olmazsa olmaz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bayrama erişecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğinin altını çizdi.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş ve Ayşe Böhürler de vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Konuşmaların ardından milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ