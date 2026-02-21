AK Parti Kayseri\'den Ramazan Programları

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferini programlarla ve sahadaki yoğun çalışmalarıyla taçlandırıyor. İl Başkanı Hüseyin Okandan öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında teşkilat mensupları, Ramazan'ın ilk üç gününde Kayseri'nin çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları teşkilatları, AK Parti Kayseri İl ve İlçe Teşkilat mensupları; gündüz vatandaşlarla buluşurken, akşam iftar sofralarında ve teravih sonrası programlarda hemşehrileriyle aynı manevi iklimi paylaşıyor. Ziyaret, dayanışma, paylaşma ve gönül köprüleri kurma hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde kapsamlı saha programları icra edildi. Ramazanın ilk üç gününde yoğun saha programlarının yanı sıra 2 bin hane ziyaret edilerek, vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinlendi. 108 farklı camide teravih namazı sonrası ikram dağıtımı yapıldı. 450 haneye iftar yemeği ulaştırılırken, 120 engelli, hasta ve şehit ailesi ziyaret edilerek yanlarında bulunuldu. 'İftara 5 kala' ve 'sahura 5 kala' programlarıyla trafikte ve sahada vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, ihtiyaç sahiplerine yönelik iaşe dağıtımları da titizlikle sürdürüldü. İl Başkanı Hüseyin Okandan yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. İlk üç günde binlerce hemşehrimizle buluştuk. Bu kutlu ayın ruhuna uygun şekilde, paylaşmayı ve dayanışmayı büyütmeye kararlıyız. Özveriyle sahada çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

Ramazan ayı boyunca Kayseri genelinde sürecek programlarla, hem gönüllere dokunulması hem de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. - KAYSERİ