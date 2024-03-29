AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu STK\'larla Buluştu

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AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, İlim Yayma Vakfı Konağı'nda Kütahya'daki STK'ların yöneticileriyle ile bir araya geldi.

Geçmiş dönemde sivil toplum örgütleri ile yapmış oldukları işbirlikleri çerçevesinde şehrin kültürüne, irfanına ve insanına yaptıkları ortak hizmetlerden bahseden Kamil Saraçoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeni dönem için destek istedi.

Saraçoğlu, Kütahya'da pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve kamuda örgütlenmesi ile tüm kurumlarda emek ve hak mücadelesi veren sendika temsilcilerinin yeni dönem için beklentilerini ve taleplerini dinledi.

Bu arada, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri; Türkiye yüzyılında Kütahya'nın hak ettiği yere ulaşabilmesi için Kamil Saraçoğlu'na destek vereceklerini açıkladılar. - KÜTAHYA